Non solo cessioni. Monchi, con gli eventuali soldi incassati da Emerson o El Shaarawy, sta tenendo viva la pista che porta ad Hakim Ziyech, nazionale marocchino da tempo seguito dalla Roma ma che l'Ajax non intende liberare a gennaio. Il ds ha inviato un suo osservatore in Olanda per cominciare a sondare il terreno.

Ziyech è un classe 1993, mancino e nato come trequartista ma capace di giocare come mezzala. Nelle idee della Roma, insomma, l'erede appunto di uno tra Strootman e Nainggolan. La trattativa potrebbe però essere rinviata in estate.