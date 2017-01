L'asse Torino-Roma continua a infiammare il mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club granata non si sarebbe fermato all'operazione Iturbe: la società di Urbano Cairo avrebbe infatti bloccato Lukasz Skorupski, attualmente in prestito all'Empoli, per la prossima stagione. I granata sarebbero pronti a sborsare circa 7 milioni di euro per acquisire il portiere polacco.