Sinisa Mihajlovic non molla Lukasz Skorupski. Secondo torinogranata.it, il portiere polacco della Roma, attualmente in prestito all'Empoli, sarebbe il profilo ideale per permettere al tecnico serbo di sostituire Joe Hart, destinato a tornare al Manchester City a fine prestito, e far crescere il nuovo arrivato Vanja Milinkovic-Savic.