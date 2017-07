L'arrivo di Juan Marcos Foyth in giallorosso rischia di saltare. Secondo quanto riporta su Twitter il giornalista argentino Herman Castillo, il principale obiettivo per la difesa della Roma piace molto al Tottenham. Stando all'esperto di mercato, il d.s. dell'Estudiantes, l'ex Sampdoria, Parma, Lazio e Inter Juan Sebastian Veron, è in viaggio per Londra per incontrare la dirigenza degli Spurs e chiudere l'affare.