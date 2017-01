A Udine con una punta in più. È questo il desiderio di Spalletti, ma anche la trattativa per portare Feghouli a Roma si è complicata. Il West Ham ha respinto la proposta della Roma: prestito secco con eventuale diritto di riscatto. Il club inglese - scrive Leggo -, che già cederà in prestito Zaza in Spagna, invece è disposto a vendere l’algerino solo inserendo l’obbligo di riscatto che scatterebbe dopo un certo numero di presenze. Massara, forte della volontà di Feghouli di vestirsi di giallorosso, tra oggi e domani proverà un nuovo assalto e in caso di risposta negativa virerà su Musonda del Chelsea.