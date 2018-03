La Roma non smette di cercare affari in giro per il mondo. Perché la caratteristica del ds Monchi è sempre quella: caccia ai talenti, occasioni a costi contenuti. E il prossimo nome può arrivare dalla Svezia per la porta giallorossa, dove Alisson sta facendo le fortune della Roma ma potrà salutare in estate. C'è un talento che è diventato osservato speciale di Monchi, si tratta di Marko Johansson (foto 24malmo.se), portiere svedese classe '98 del Malmoe. Occhi puntati su di lui nella sfida contro il Kalmar e non solo: ecco il punto della situazione nel nostro video.