La Roma continua a monitorare il futuro di Rick Karsdorp, gioiello del Feyenoord. Come riporta feyenoordreport.nl, il terzino olandese sarebbe uno dei profili preferiti da Monchi per rinforzare la difesa giallorossa e in questa settimana il direttore sportivo volerà a Rotterdam per incontrare i vertici del club. La Roma offrirebbe 8 milioni di euro contro i 15 chiesti dal Feyenoord.