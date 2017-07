Chiuso oggi Defrel (operazione da 20 milioni più 3 di bonus in totale, più percentuale sulla futura plusvalenza), la Roma non si ferma. E per la difesa oggi ha incontrato l'agente del terzino destro Jeremy Toljan dell'Hoffenheim: è lui la nuova idea di Monchi. Inoltre, i giallorossi pensano anche a Kolarov per la fascia. Il giocatore del Manchester City però ha un ingaggio pesante (lui però vorrebbe tornare in Italia) e la prima scelta per la fascia sinistra al momento resta Barreca del Torino. La Roma comunque continua a muoversi in entrata per regalare la squadra migliore a Di Francesco, secondo Sky Sport.