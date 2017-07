Il PSG punta James Rodriguez del Real Madrid, la chiave per la possibile cessione di Lucas Moura alla Roma per 30 milioni secondo il Corriere dello Sport. Invece la Gazzetta dello Sport fa il punto su Defrel: offerti 15 milioni al Sassuolo, che ne chiede 25. Oggi Monchi molto probabilmente rivedrà l'agente dell'attaccante francese, sul quale è piombato anche il Leicester.



In difesa, con Rudiger al Chelsea, si avvicina ai giallorossi il giovane argentino Foyth dell'Estudiantes.

Oggi il Sassuolo vedrà l’agente di Marchizza (Roma), intanto è stato ingaggiato Bandinelli (Latina) e si chiude per Di Chiara (Perugia). In uscita Acerbi: per lui c’è lo Zenit di Mancini.