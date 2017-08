Parte male l'avventura in Messico di Juan Manuel Iturbe, attaccante esterno della Roma, ceduto in prestito al club Tijuana: il paraguaiano ha sbagliato un gol a porta vuota contro il Pachuca, a pochi secondi dal fischio finale. I tifosi increduli hanno manifestato il loro disappunto, non riuscendo a celare qualche risata di stupore. Il Club America ha comunque vinto pr 2-1 e l'errore di Iturbe non è stato decisivo, ma il video merita di essere gustato: