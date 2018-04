Il difensore della Roma Juan Jesus ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sulla semifinale di Champions League contro il Liverpool. Queste le sue parole all’indomani della vittoria contro il Genoa: “Abbiamo fatto del nostro meglio per arrivare in semifinale, non è successo per caso. Non siamo caduti lì dal paracadute, ma ci sono state grandi prestazioni. Col Liverpool sarà una bellissima doppia gara”.





Tanti tifosi in fila per acquistare i biglietti.

Questo è importante, il sostegno dei tifosi è bellissimo, abbiamo visto col Barcellona cosa possono dare. Dobbiamo fare del nostro meglio per portarli con noi, è una spinta in più. Mi chiedono i biglietti anche sui social, ma non ho più nulla. Anche se non prendessero i biglietti so che saranno lì a sostenerci.



Sabato c’è la Spal.

La Spal è una grande squadra, chi gioca lì va in difficoltà. Sono chiusi e i loro tifosi spingono tanto, ma noi dobbiamo fare la nostra gara. Il campionato è da giocare, Lazio e Inter non mollano, dobbiamo fare questa serie di vittorie perché alla fine arriverà terzo chi ha giocato meglio e noi non possiamo mollarlo.



Può giocare sia nella difesa a tre che a quattro.

Cerco sempre di fare il mio meglio, ho giocato anche terzino. Do sempre il massimo per la squadra e i compagni mi aiutano. Mi alleno sempre con grandi giocatori, non è un caso se faccio bene. L’allenatore dà sempre un aiuto, ma il merito è di tutto il gruppo. Io poi mi sono fatto trovare pronto, quando c’è stato bisogno di me ho saputo gestire le opportunità.