Juan Jesus, difensore della Roma, fa gli auguri su Twitter, a Daniele De Rossi, capitano giallorosso che oggi compie 34 anni: "Auguri amico mio! Non avrei mai immaginato che fossi questa persona che sei. Quante volte ho giocato contro e ho sempre detto: 'Questo De Rossi è un bas***do'. Ma come sempre la vita ti insegna di non giudicare mai se non conosci qualcuno. Oggi posso dire che ho conosciuto una grande persona, con un cuore immenso. Una persona troppo buona. E come calciatore non c'è bisogno di dire niente: sappiamo tutti quanto vali per la squadra".