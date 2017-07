Intervistato da RomaTV, Juan Jesus si prepara alla nuova stagione con la maglia della Roma: "Quella dello scorso anno è stata una stagione bellissima, con il record di punti, ma dobbiamo fare meglio ora e possiamo farcela. Siamo mancati in alcune partite, che potevamo vincere tranquillamente. Quest'anno non possiamo sbagliare, non abbiamo scuse, dobbiamo cercare di fare il meglio. Credo che possiamo fare benissimo". Il brasiliano parla anche del suo impatto con l'ambiente giallorosso: "Il mio primo anno alla Roma è stato incredibile. Ho iniziato ambientandomi: è stato difficile lasciare l'Inter dopo sei stagioni e i compagni e l'allenatore mi hanno aiutato tanto". E sulle milanesi come avversarie chiude: "Il Milan ha fatto un buon mercato e l'Inter sta provando a fare la stessa cosa. Pensiamo, comunque, a noi stessi e a crescere".