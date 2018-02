Juan Jesus, difensore della Roma, parla con la redazione Snai, raccontando la sua carriera: "Prima di arrivare qui seguivo abbastanza il campionato italiano. Anni fa era il campionato migliore del mondo, tutti volevano giocare qui. C’è stato Ronaldo all’Inter, che ha fatto benissimo e c’era uno dei miei idoli, Lucio. Sin da piccolo volevo diventare un calciatore. Ma non pensavo di arrivare così lontano, fino alla Roma! Grazie a Dio ho giocato in grandi squadre finora".



L'ALLENATORE MAESTRO - " Ognuno mi ha insegnato qualcosa. Mazzarri all’Inter è stato forse l’allenatore che mi ha dato più fiducia, mi ha insegnato certe cose, con lui ho disputato la stagione in cui ho giocato di più. Ovviamente ringrazio anche tutti gli altri tecnici che ho avuto. Se non fosse stato per loro, non avrei imparato così tanto".