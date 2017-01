Juan Jesus, difensore della Roma, parla a Roma TV dopo la vittoria con la Samp in Coppa Italia: "E' stata una partita difficile, abbiamo fatto bene e non abbiamo preso gol. Loro facevano girare bene la palla, ma dopo il gol ci siamo sistemati. L'aspetto mentale conta tantissimo, non servono solo i piedi e abbiamo fatto benissimo. Per me meglio a tre o a quattro? Con la difesa a tre trovo più spazio per giocare, l'importante però è aiutare la squadra. Sfida con Muriel? Lo conosco da tanto, non gli abbiamo concesso niente anche se lui è velocissimo".