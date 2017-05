Praticamente una finale Scudetto, ma solo per la Juve. La sfida con la Roma rappresenta infatti il primo dei tre match point che il gruppo di Max Allegri può gestire prima di festeggiare il sesto leggendario Scudetto: un punto all'Olimpico o tre da raccogliere tra Crotone e Bologna. C'è il tricolore in palio dunque, ma anche tanto altro: Roma-Juve è partita vera e sentita al di là della classifica, con tutti quegli spunti che la rendono partita speciale. Questo il botta e risposta di Calciomercato.com, tra Francesca Schito e Nicola Balice, rispettivamente inviati di Roma e Juve.

Stato di forma

SCHITO - La vittoria a Milano, tralasciando le polemiche sul caso Totti, sicuramente fa morale dopo un periodo non brillantissimo. Purtroppo però oltre ai tre punti, la Roma si è portata dietro diversi infortunati. Non ci sarà Dzeko, condizioni precarie invece per Perotti e Nainggolan che stringeranno i denti. Uomini contati dunque per il tecnico toscano che deve rinunciare anche a Strootman squalificato.

BALICE – Juve sulle ali dell'entusiasmo all'inseguimento di un triplete davvero possibile. Grande consapevolezza ma anche qualche problema a livello numerico: a Rugani e Pjaca si sono aggiunti Khedira e Marchisio, ma Rincon si è già dimostrato alternativa affidabile.

Spalletti vs Allegri

SCHITO - Il corso della stagione fa pendere l’ago decisamente dalla parte dello juventino. Allegri ha dato lezioni di gestione dello spogliatoio ai suoi inseguitori utilizzando in maniera perfetta il turn over, cosa che Spalletti ha dimostrato di non voler fare “vedendo” sempre e solo i titolari.

BALICE – A un certo punto della stagione, la staffetta tra i due sulla panchina della Juve sembrava cosa fatta. Ora invece il futuro di entrambi è ancora da scrivere e nelle proprie mani. Quanto fatto da Allegri però in questi tre anni è un capolavoro, alla faccia degli scettici e degli esteti sempre contrari per partito preso.

Il punto di forza

SCHITO - Un Olimpico pieno. Dopo due anni di quasi totale assenza di tifo, finalmente si torna a vivere la passione giallorossa allo stadio. Potrebbe essere questa la marcia in più di una squadra ormai con la lingua di fuori.

BALICE – La consapevolezza. E le alternative. Dalla cintola in su gli uomini sono sempre stati contati, ma la qualità è infinita: segna quasi sempre Higuain, se non c'è lui ci pensa Dybala. E poi ancora arriva Mandzukic, o magari inventano qualcosa Pjanic, Cuadrado, Alves...senza pensare ai rischi da palla inattiva.

Il punto debole

SCHITO - Torna il discorso fatto in precedenza: Spalletti ha utilizzato spesso lo stesso undici e i giocatori di riferimento non stanno attraversando il loro miglior momento di forma. I colori bianconeri poi non sono presagio di buone notizie.

BALICE – Un po' di stanchezza, forse più di testa che di gambe. Nelle ultime due giornate è mancato il colpo del ko, bisognerà cancellare quella frenesia che sta posticipando la parola fine sulla pratica Scudetto.

La sorpresa

SCHITO - Potrebbe essere il capitano della Roma. Spalletti in conferenza ha ammesso che potrebbe essere utilizzato a partita in corso e per lui un gol in questa ultima fase della sua carriera sarebbe una nota positiva in un momento per lui particolarmente delicato.

BALICE – L'effetto ex può fare la differenza, chissà che a deciderla non sia proprio Benatia magari su pennellata di Pjanic. Ed occhio anche a Rincon: all'improvviso è il suo momento, una settimana per meritarsi la conferma.

Totti vs Buffon

SCHITO - Da una parte il capitano giallorosso sta vivendo il momento di maggior declino della sua carriera ed è prossimo all’addio, tra le polemiche. Dall’altra il portierone della Juve e della nazionale alla ricerca di uno dei pochi trofei che gli manca: la Champions League. Storie di campioni che hanno scritto la storia di questo sport e che meritano rispetto.

BALICE – Leggende viventi, si trovano dopo vent'anni a due punti diametralmente opposti della propria carriera. Totti verso il ritiro imposto, Buffon insegue con ancor maggior vigore il Pallone d'Oro.

La probabile formazione

SCHITO – Roma (3-4-3): Szczesny; Rüdiger, Fazio, Manolas; Emerson, De Rossi, Paredes, Juan Jesus; Perotti, Nainggolan, Salah. All. Spalletti.

BALICE – Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Benatia, Asamoah; Rincon, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

Il pronostico

SCHITO – 1-1

BALICE – Due risultati su tre per la Juve, che per concentrarsi sui prossimi obiettivi non può davvero più rimandare la pratica.