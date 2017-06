Il profilo Twitter della SEG Football, società che cura gli interessi di alcuni calciatori, tra i quali in neo romanista Karsdorp, ha pubblicato un video con le prime immagini a Roma del terzino olandese e una breve intervista dello stesso. Queste le sue dichiarazioni:



"La mia prima impressione è buona, altrimenti non sarei mai venuto qui per prima cosa. È un grande passo ma sono fiducioso. Altrimenti, come ho detto prima che non avrei firmato qui. Quello che mi piace di più della Roma è che è una squadra che gioca molto la palla. Per me è un vantaggio. Sono stato accolto molto bene qui come alla Roma. C'erano molti media e tanti fan. Ho avuto un esame medico. Ho fatto un po' di cyclette ed altre prove. Sono contento che tutto sia andato bene. Non vedo l'ora di giocare qui, di mostrare il mio stile offensivo e di vincere trofei".