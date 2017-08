Sulla situazione di Rick Karsdorp arrivano aggiornamenti: il ritorno in gruppo potrebbe slittare di qualche settimana. Niente di grave - scrive Repubblica -, nessuna ricaduta dopo l’intervento al ginocchio: cautela sì però, per permettere un recupero pieno e senza sorprese.



Nel dettaglio, sarebbe la sutura esterna post operatoria a richiedere il giusto tempo per riconsegnare il giocatore al 100%. In concreto, Di Francesco potrebbe riabbracciare l’ex Feyenoord verso fine settembre, in ritardo rispetto alla speranza del ragazzo di essere a disposizione già per la prima di campionato del 20 agosto.