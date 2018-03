Umberto Gandini, amministratore delegato della Roma, parla a Radio Rai di Edin Dzeko, del suo rendimento e dei suoi gol: "La sua permanenza è stata importantissima. C’è stata la possibilità, l’abbiamo valutata ma alla fine abbiamo deciso di continuare insieme. E’ un giocatore importantissimo per il nostro gioco, anche quando non segna, e siamo contentissimi di lui".



SULLE CESSIONI - "Sono discorsi che adesso non hanno senso. Stiamo giocando una fase della stagione importantissima e . Questa è una squadra che ha sempre cambiato per migliorare e credo che le prestazioni lo hanno confermato. Il mercato è dinamico, ci sono grandissime squadra che cambiano per qualità e non solo per aspetti economici".