Una battuta, uno scambio di opinioni velato fra i corridoi della Lega Calcio che però lascia aperti tanti spiragli in vista del prossimo mercato estivo. Il retroscena vede coinvolti il nuovo amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini, e il direttore generale dell'Inter, Giovanni Gardini. Obiettivo della discussione? Quel Kostas Manolas che è diventato negli ultimi giorni un obiettivo di mercato del club nerazzurro.



"PRONTO A PAGARE?" - Nella giornata di ieri, a Milano, si è tenuta l'assemblea di Lega che ha spinto fortemente per l'inserimento di un turno di campionato nella settimana che va da Natale a Capodanno anche in Serie A. A margine dell'incontro, secondo il Corriere dello Sera, Gandini si è soffermato a parlare con Gardini proprio del difensore greco. Una battuta: "Hai preparato il portafogli per giugno?" che ha scatenato una grossa risata da parte di entrambi, ma che non spegne i rumors di mercato attorno a Manolas.



QUANTA CONCORRENZA - L'Inter a gennaio non potrà completare un mercato faraonico, ma a giugno, messo alle spalle il Fair Play Uefa, la proprietà Suning non baderà a spese. Manolas è l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa, ma l'Inter si troverà costretta a duellare con Arsenal, Manchester United e Chelsea, tutti e tre pronte a mettere sul tavolo della trattativa cifre superiori a 40 milioni di euro. Cifre alla portata di Suning e che sistemerebbero gran parte del bilancio della Roma che, ancora una volta, è pronta a ripartire dalla cessione a cifre record di un difensore centrale.