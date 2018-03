In una lunga intervista rilasciata stamattina a Rai Radio 1, l'ad Gandini ha affrontato diversi temi in chiave Roma. A partire dal ruolo di Totti: "iIn questo nuovo ruolo e sta facendo una transizione importante, come molti suoi illustri colleghi hanno detto il passaggio dal campo alla scrivania non è indolore, richiede tempo, attenzione e pazienza. Lui è vicino alla squadra, a Di Francesco e a Monchi, sta dando il suo contributo e sta imparando segreti da chi gli sta intorno".



Su Dzeko: "E' arrivata un'offerta in inverno, l'abbiamo valutata ma lui per fortuna è rimasto. E' importantissimo per noi".



Sul Barcellona: "Dovremo giocarla con la mente libera. Messi un extraterrestre, ma è una di quelle gare per cui vale giocare una stagione.



Su Schick e il mercato: Schick importante per il presente e il futuro. Per lo stadio obiettivo prima pietra entro il 2018. Inutile ora parlare di mercato estivo, se ci saranno cambiamenti non è per ragioni economiche ma per migliorare la squadra”.