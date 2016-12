La Juventus accelera per Rincon, la Roma rimane a Genova per rinforzare il suo centrocampo ma cambia fronte: secondo quanto riportato da Il Messaggero, la dirigenza giallorossa starebbe parlando con la Sampdoria per rilevare già a gennaio Torreira. L'ostacolo, non da poco, è il prezzo: i doriani vogliono almeno 10 milioni per la cessione a titolo definitivo.