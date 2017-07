"Spero davvero che Mahrez possa arrivare alla Roma, ma ho qualche dubbio". Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ai microfoni di Radio Radio mostra diversi dubbi sulla possibilità di un approdo in giallorosso di Riyad Mahrez, stella del Leicester, che Monchi avrebbe messo nel mirino come sostituto di Mohamed Salah, ceduto al Liverpool a inizio mercato. "Dopo aver speso tutti questi soldi per portare a Roma Ünder e Defrel, non sono affatto sicuro che la società abbia anche la forza economica per prendere Mahrez".