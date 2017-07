Luciano Spalletti lo aveva indicato come modello da seguire dopo un Sassuolo-Roma, quando era rimasto in campo con un dito del piede fratturato. Daniele De Rossi aveva addirittura appeso la sua foto sull'armadietto nello spogliatoio. Oggi, Norbert Gyomber torna a fare notizia. Il difensore, reduce da una stagione a Pescara, avrebbe potuto prolungare le sue ferie in qualità di nazionale ma ha deciso di rientrare in largo anticipo per farsi trovare pronto a Pinzolo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Gyomber cercherà di convincere Di Francesco a tenerlo in giallorosso.