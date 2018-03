Maicon, ex terzino di Inter e Roma, parla della sfida Champions che vedrà i giallorossi impegnati contro il Barcellona. Queste le parole a Sky Sport: "In questo momento della competizione non c'è scelta. Sappiamo che il Barcellona è una squadra che va affrontata in un modo diverso perché ci gioca un fenomeno che sappiamo tutti chi è (Messi ndr). La prima partita, a mio modo di vedere, determinerà tutto; la Roma in casa è fortissima. Come si ferma Messi? E' dura, è un giocatore che ha un dono speciale, quindi è difficile. Ma il Barça non è solo Messi, sicuramente Di Francesco sarà capace di fermarli e fare una grandissima partita".