Antonio Carlos Zago, ex difensore della Roma, parla a Roma Talk Radio in vista della sfida con la Lazio: "È la partita più sentita per i romanisti e anche per me in Brasile, la vedrò oggi pomeriggio e tiferò Roma, soprattutto ora perché c'è una persona che conosco benissimo come Di Francesco e starò attento a tutto. Il mio primo derby è da dimenticare, abbiamo perso 2-0... Ma rimane sempre nella mente. Poi c'è quello del 4-1 che è rimasto nella memoria di tanti tifosi. Poi quello dell'autogol di Negro nell'anno dello scudetto, entrambe le squadre giocarono bene e alla fine abbiamo vinto, ma più importante ancora a fine stagione arrivò lo scudetto".



LA RICETTA - Ecco come si vince il derby: "Io ero un po' cattivo ma tecnicamente quando uscivo con la palla ero sempre attento, anche nelle coperture e avevo voglia di vincere e quindi ero un po' arrabbiato in campo... Ma i derby si vincono anche così, con la rabbia di vincere una partita così. Nei 5 anni a Roma parlavamo sempre prima dei derby, anche quando non vincevamo lasciavamo tutto in campo. La Roma deve fare una bella partita, i giocatori devono mettere voglia e rabbia in campo"