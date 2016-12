Tra i nomi dei possibili sostituti di Salah continua a rimanere viva la pista che porta a Jesé, ormai finito ai margini del Psg. L’esterno spagnolo - scrive Il Tempo -, arrivato in estate dal Real Madrid per 25 milioni, è in attesa della proposta migliore che gli garantisca quasi la totalità dell’ingaggio garantito dal club francese. Cifre che in pochi possono permettersi in Europa, come confermato ieri dal presidente del Las Palmas: «Lui vorrebbe venire da noi, ma guadagna troppo. Il Milan, il Liverpool e la Roma sono pronte a offrirgli quelle cifre».

A Trigoria infatti sono convinti di poter sfruttare i buoni rapporti con i parigini e a breve si tenterà nuovamente l’assalto proponendo la formula del prestito.