Kostas Manolas rischia di salutare la Roma insieme ad Antonio Rudiger. Il difensore centrale greco, dopo aver fatto saltare in extremis l'affare con lo Zenit San Pietroburgo, è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che sta cercando un uomo affidabile per il suo reparto arretrato. Secondo le10sport.com, il club transalpino sferrerebbe l'assalto a Manolas solamente in caso di mancato accordo con Pepe, che si è appena svincolato dal Real Madrid. Tra PSG e Roma non ci sarebbero stati contatti.