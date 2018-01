La Curva Sud controreplica a Pallotta dopo il botta e risposta degli ultimi giorni generato dalle dichiarazioni rilasciate a Boston dal presidente. Ecco la lettera degli ultras



“Caro proprietario, siamo sinceri: nessuna interpretazione errata. Hai proposto, pagato, ed ora ne vai orgoglioso, di telecamere moderne che hanno permesso di daspare gente COLPEVOLE di accendere un fumogeno o una torcia per colorare la Curva, o multare chi teneva lo striscione per DDR o in piedi su una balaustra dirigeva i cori per permettere alla Curva di sostenere la squadra. Eccoli i delinquenti citati da te, caro Pallotta; con gruppi che pagano migliaia e migliaia di euro (se vuoi è tutto documentabile) per permettere ai ragazzi di TIFARE LIBERAMENTE! Mentre la società poi usa le immagini della Curva colorata per la pubblicità degli abbonamenti. Ricorda sempre una cosa: i presidenti, cosi come i giocatori, passano; la CURVA SUD resterà per sempre“.



Gruppo Roma