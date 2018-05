La settimana che ha seguito il match di Anfield tra Liverpool e Roma e ha portato al ritorno dell’Olimpico è stata senza dubbio segnata anche dall’apprensione per le condizioni di Sean Cox, l’uomo ferito negli scontri del 24 aprile scorso. Una grande ondata di affetto intorno al tifoso 53enne, attualmente ancora in coma farmacologico, che ha sorpreso anche la sua famiglia. “Siamo rimasti colpiti dalla solidarietà e dalla sincerità ricevuta nel corso dell’ultima settimana, gesti e parole di grande importanza per la nostra famiglia, un travolgente livello di solidarietà“, scrivono in un comunicato i parenti più stretti di Sean Cox.