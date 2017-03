"Vincere così fuori casa è importantissimo. Abbiamo dato una buona risposta, visti gli ultimi 15 giorni. Era importante vincere a Palermo e non subire gol". Mario Rui sorride per il successo di Palermo e carica l'ambiente in vista del ritorno di Europa League contro il Lione: il terzino portoghese, ai microfoni di Roma Tv, si dichiara ottimista. "A Lione abbiamo subito un risultato difficile ma all'Olimpico abbiamo tutte le carte in regola per ribaltare il risultato".