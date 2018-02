Lorenzo Pellegrini ancora nel mirino della Juventus. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri sarebbero alla ricerca di un centrocampista: la partita di Champions contro il Tottenham ha evidenziato problemi per Allegri nel mettere in campo le alternative ai titolari. Al primo posto nei pensieri di Marotta c'è Emre Can, il tedesco in forza al Liverpool di Klopp, già corteggiato in estate dalla Juventus, ma non sarebbe il solo obiettivo bianconero. Oltre al centrocampista dei Reds, nel mirino dei bianconeri anche Lorenzo Pellegrini (interesse già rimbalzato nelle scorse settimane): la Juventus sarebbe rimasta affascinata, infatti, dalla capacità del giocatore (su cui pende una clausola di circa 28-29 milioni di euro) di combinare velocità e struttura muscolare. La Roma è al lavoro per provare ad adeguare il contratto del giovane e alzare la clausola ad almeno 40 milioni.