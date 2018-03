La Juventus insiste su Lorenzo Pellegrini. In attesa di scoprire cosa deciderà Emre Can, in uscita dal Liverpool e vera prima scelta dei bianconeri, Marotta non ha intenzione di mollare la pista che porta al talento giallorosso classe ’96. Secondo “Tuttosport”, fa gola la clausola che oscilla tra i 27 e i 29 milioni. Monchi, dal canto suo, vuole mettersi al riparo per evitare di perdere l’ex Sassuolo, tornato quest’anno nella capitale dopo l’esperienza in Emilia con Di Francesco. Tra le alternative, per la Juventus, anche Bryan Cristante: anche su di lui sarà sfida con la Roma, pronta a sborsare 35 milioni.