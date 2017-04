La Camera Investigativa dell'Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA (CFCB), guidata dall'investigatore capo, Yves Leterme, ha fornito aggiornamenti sull'attività di controllo degli accordi transattivi firmati con 14 società, confermando che AS Monaco FC (Francia), AS Roma (Italia) e Fenerbahçe SK (Turchia) hanno rispettato gli obiettivi fissati per la stagione 2016/17. Il regime transattivo sarà applicato anche per la stagione 2017/18 per l'AS Monaco FC e l'AS Roma.