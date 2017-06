Una corsia è a posto, l'altra ancora no. Monchi sta cercando di dare stabilità alla Roma in un ruolo storicamente critico, quello dei due terzini. Una posizione che costrinse addirittura Walter Sabatini a una storica presa di posizione nei confronti della stampa, quando tuonò: "Florenzi da terzino destro sarà il crack dei prossimi anni, è più forte di Dani Alves". Stando alle mosse del nuovo direttore sportivo giallorosso, il nuovo corso tecnico della Roma non la pensa così.destinato a recitare un ruolo di protagonista sulla fascia destra. Ben più nebulosa la situazione sull'altra corsia, anche a causa del grave infortunio di Emerson Palmieri e della rottura con Mario Rui.- L'arrivo dell'olandese del Feyenoord, che sarà subito operato al menisco dopo che le visite mediche hanno evidenziato la necessità di un intervento in artroscopia al menisco, blinda la fascia destra. Un ruolo che all'occorrenza può essere ricoperto anche da Antonio Rudiger ma che, oltre a Karsdorp, vede ancora la presenza in rosa di Bruno Peres. Il brasiliano non sembra avere molto mercato, Eusebio Di Francesco avrà il compito di provare a recuperarlo nelle gare in cui vorrà dare respiro al nuovo arrivato.particolarmente suscettibile agli errori di un calciatore arrivato in pompa magna e incapace di conquistare l'affetto del pubblico. Rimane inoltre il nome di Florenzi, che Di Francesco potrebbe restituire al ruolo di esterno d'attacco.- Tutto ancora aperto sulla fascia sinistra. Mario Rui ha forzato la mano, vuole andare al Napoli e la sensazione è che l'affare si possa chiudere con un accordo che soddisfi sia la Roma, sia Maurizio Sarri. Emerson Palmieri è ai box dopo l'infortunio di fine stagione e bisognerà attendere parecchio per rivederlo in campo, su quella corsia serve un titolare., anche se la Roma lo riabbraccerebbe volentieri anche in prestito.. Due calciatori di grande esperienza internazionale, la cui unica controindicazione sarebbe quella di diventare troppo ingombranti una volta rientrato Emerson Palmieri. Da non sottovalutare anche l'ipotesi Strinic, in uno scambio con il Napoli per Mario Rui. Di Francesco sa anche di poter contare su Juan Jesus, jolly utile al centro e a sinistra, e su Moustapha Seck, di rientro dal prestito al Carpi. Ma occhio a Luca Pellegrini, gioiello della Primavera, ambito da molti grandi club: con un tecnico abituato a lavorare con i giovani, la Roma potrebbe avere una buona soluzione di rincalzo già in casa.