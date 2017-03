Il derby di Coppa Italia è alle porte, ma per Roma e Lazio se ne profila anche uno di mercato. Le due società capitoline sono infatti orientate sullo stesso obiettivo per la difesa: Rodrigo Caio, centrale brasiliano (con passaporto italiano) in rottura con il San Paolo. Il vecchio pallino di Tare, che già nella scorsa estate voleva portarlo a Roma, potrebbe costare meno dei 10 milioni di euro richiesti un anno fa, visto che il contratto è in scadenza nell'ottobre del 2018 e il giocatore non ha nessuna intenzione di rinnovare.