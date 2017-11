Derby di alta classifica, sabato alle 18, tra Roma e Lazio, in piena corsa per le posizioni di vertice. Le due squadre arrivano alla sfida sull'onda di vittorie in serie: sei per la Lazio, quattro per la Roma. Il pronostico SNAI concede un lieve favore ai giallorossi, con il segno «1» a 2,30 e il «2» biancoceleste a 2,95. Il pareggio, mai registrato negli ultimi sette confronti diretti, si gioca a 3,55. Lo scorso anno i derby romani furono quattro, con un bilancio di due vittorie a testa e la festa laziale per la conquista della finale al termine del doppio scontro di Coppa Italia. La Roma ha la migliore difesa del campionato (sette reti al passivo), la Lazio uno dei migliori attacchi (quasi tre gol a partita): i quotisti SNAI prevedono una gara con almeno tre reti complessive, visto che l'Over vale solo 1,55 e l'Under sale fino a 2,35. Robusta la possibilità che entrambe le squadre vadano in rete: Goal basso a 1,43, No Goal a 2,55.