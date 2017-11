L'Italia senza Mondiale si aggrappa alle sue poche certezze per superare lo shock di un costoso ridimensionamento e prova ad elaborare il 'lutto' calcistico concentrandosi sabato sul primo derby senza Totti, che rischia di essere il più bello di sempre. Roma e Lazio in piena corsa per lo scudetto, arrivano all’appuntamento delle ore 18.00 valido per la tredicesima giornata di campionato in un ottimo momento di forma.



MOMENTO D’ORO - Cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League per la Roma di Eusebio Di Francesco in altrettante gare; addirittura nove successi di fila in altrettante sfide per la Lazio di Simone Inzaghi. I giallorossi attualmente sono quinti in classifica con 27 punti (e la gara con la Sampdoria da recuperare), la Lazio è quarta con 28 punti (e la partita con l’Udinese da recuperare). La vetta occupata dal Napoli dista 4 punti per i biancocelesti e 5 per i giallorossi. Sfida di vertice, resa ancora più affascinante per il fatto che sia la prima senza Francesco Totti.



I PRECEDENTI - Nel 2017 - tra campionato e Coppa Italia - la Lazio ha vinto due dei tre derby disputati. 3-1 in casa della Roma in campionato il 30 aprile scorso e 2-0 in casa lo scorso 1 gennaio (Coppa Italia). I giallorossi l’anno scorso guidati da Luciano Spalletti avevano vinto solo il ritorno di Coppa Italia con un 3-2. L’ultima vittoria casalinga in campionato della Roma in un derby della Capitale risale all’8 novembre 2015: furono Dzeko e Gervinho guidati da Rudi Garcia a piegare la Lazio di Stefano Pioli.