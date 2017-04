La Roma riceve l'ok per "aprire" la Tribuna Tevere e la Lazio non ci sta. Come riporta il quotidiano Il Tempo, la società biancoceleste sarebbe andata su tutte le furie alla notizia dell'apertura della tribuna a tutti i sostenitori, senza la necessità di un abbonamento o di una tessera del tifoso. La decisione è stata annunciata dalla Roma dopo il via libera della Questura, che ha scatenato la rabbia della Lazio, tenuta all’oscuro di tutto: la Tevere sarà dunque presumibilmente piena e quindi incasserà di più rispetto alle sfide precedenti organizzate dalla Lazio.