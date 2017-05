I derby non finiscono mai, soprattutto in ambiente caldo come quello romano. Nella capitale, infatti, nonostante siano passati ben due giorni dalla sfida, la partita sembra non essere ancora terminata. Fuori da Trigoria, infatti, sono apparse diverse scritte tra muri e strade. I tifosi della Lazio hanno approfittato della convincente vittoria per sfoggiare un'esultanza decisamente macabra: fuori dal centro sportivo e di allenamento della Roma sono stati celebrati i funerali della società giallorossa, con tanto di croci e messaggi con l'acronimo: RIP.