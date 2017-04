Manca poco al Derby tra Roma e Lazio in Serie A. Le due squadre si sono già incontrate in Coppa Italia, semifinale che ha visto la qualificazione dei biancocelesti, ma in Campionato i numeri sono a favore dei giallorossi.



Basti pensare che la Roma ha vinto gli ultimi 4 incontri, segnando almeno 2 gol a partita e subendone solamente 2 in totale. La lazio invece, non vince un derby in Serie A dal novembre 2012.