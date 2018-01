Alisson 7: Con Perisic a due passi mantiene il sangue freddo e gli nega la gioia del gol. Si ripete con una gran parata suIcardi. Decisivo.



Florenzi 5: Perisic continua a sgommare dalla sua parte e lui non riesce a contenerlo.



Manolas 5,5: Impensierito da Icardi, lascia libera la strada a Vecino per l’inserimento-gol in area di rigore.



Fazio 5,5: Osserva la parabola di Brozovic che si spegne sulla testa di Vecino, senza intervenire.



Kolarov 5,5: Cancelo lo impensierisce non poco e per questo motivo si vede costretto a limitare le proprie avanzate.



Pellegrini 5,5: Alla mezzora fallisce una facile occasione calciando a lato. Non sarà l'unico errore di imprecisione della sua partita.



Strootman 6: Sostanza e concretezza lì davanti alla difesa. Pulisce tanti palloni sporchi e nel primo tempo (quando lo spagnolo agisce da trequartista) concede poco e niente a Borja Valero.



Gerson 6: Non va quasi mai ad esplorare oltre la sua zolla, ma svolge sufficientemente i propri compiti in aiuto a Kolarov. (Dal 70’ Peres 5: Mette piede in campo e va subito in confusione. Non avrà il tempo di riprendersi).



Nainggolan 6,5: Si batte al solito come un leone, ma questa volta è meno concreto del solito. Occuopa tutte le zone del campo: ala sinistra, trequartista e terzino: fa tutto e bene.



Dzeko 5,5: Distratto? Prova a spaziare sul fronte d'attacco, ma non lascia il segno. (Dal’84’ Schick s.v.)



El Shaarawy 7: Sul suo gol è ingenuo Santon, ma lui non smette mai di crederci e quando si presenta davanti ad Handanovic lo fredda con un delicato tocco sotto da killer. (Dal 75’ Juan Jesus: s.v.)



Di Francesco 6: Al Meazza la sua Roma non fa la figura della grande squadra. Passa in vantaggio per un clamoroso errore di Santon e si chiude in difesa del vantaggio poi annullato da Vecino.