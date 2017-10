Roma-Bologna 1-0



Alisson 7: La parata d'istinto sul colpo di testa di Masina conferma le capacità del brasiliano, sempre più certezza per la difesa giallorossa.



Florenzi 6,5: Sottotono il jolly di Vitinia. Dal suo lato gioca per la maggior parte di tempo Di Francesco Jr. che tiene alta la tensione del numero 24 impegnato soprattutto in fase di copertura. Meglio nella ripresa.



Fazio 6,5: Solido e compatto, senza Manolas è lui il riferimento in difesa. L'argentino salva un paio di situazioni rischiose togliendo le castagne dal fuoco all'attacco rossoblù.



Jesus 6: Ordinato e attento, fa il suo non calando mai di concentrazione nell'arco dei 90 minuti.



Peres 6: Per dare un turno di riposo a Kolarov, Di Francesco lo sposta sulla fascia sinistra. Lui si adatta con diligenza non impressionando per la qualità.



(dal 70' Moreno 6: Senza grosse pretese, il suo obiettivo è quello di limitare i danni).



Pellegrini 6,5: Il migliore del terzetto di centrocampo, cresce nella ripresa rendendosi anche pericoloso in attacco. Non cala nell'intensità, sempre una certezza per il tecnico romanista.



De Rossi 6: Si vede poco, rischia il rosso, dopo essere stato ammonito, per un fallo a un paio di minuti dalla fine, ma davanti alla difesa rimane una risorsa decisiva.



Strootman 6: Ancora lontano parente del centrocampista che aveva entusiasmato mezza Europa, l'olandese non manca di sostanza ma non riesce a fare la differenza.



Defrel 5,5: L'atteggiamento è quello giusto ma l'ex Sassuolo è troppo spesso impreciso sia nelle azioni personali, sia quando c'è da servire un compagno.



(dal 59' Perotti 5,5: Il suo ingresso in campo non aggiunge nulla in più alla partita della Roma. Anonimo).



Dzeko 6,5: Continua ad essere insostituibile. Gli viene annullato un gol di pregevole fattura per una spalla in fuorigioco. E' l'unico, insieme ad Alisson, a tirare avanti la carretta senza avere un turno di respiro.



El Shaarawy 7,5: La rete del vantaggio giallorosso è splendida e galvanizza ancora di più l'attaccante ex Milan, partito con il piede giusto.



(dall'83' Gerson sv).





All. Di Francesco 7: Continua la girandola dei cambi, pur non cambiando il risultato. Il tecnico gestisce in maniera encomiabile la panchina che ha a disposizione senza perdere i sincronismi di squadra.