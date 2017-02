Roma-Fiorentina 4-0



ROMA



Szczesny 6: Si fa notare per un'uscita avventurosa su Chiesa, per il resto può essere annoverato tra gli spettatori non paganti.



Manolas 7: Preciso e attento per se non sulla sua fascia preferita, se tutti lo vogliono un motivo ci sarà.



Fazio 7: Alla porta giallorossa non si avvicina nessuno. Autorevole e convincente tra i suoi compagni, si toglie anche lo sfizio del gol.



Rüdiger 6,5: Da quella parte non si passa. Insuperabile in fase difensiva, incontenibile quando decide di avanzare.



Peres 5,5: Sullo 0-0 si mangia un'occasione grossa come una casa. E' il peggiore dei suoi, era accaduto anche a Firenze. Non è fortunato con la Fiorentina.



De Rossi 7: Assist pregevole nel vantaggio romanista. Imposta senza problemi e chiude con attenzione sulle incursioni dei centrocampisti viola. Padrone del centrocampo.



(Dall'85' Paredes sv)



Strootman 7: Il predominio del centrocampo è giallorosso e il merito è anche suo. Devastante.



Emerson 7,5: Completamente padrone della fascia. Fa quello che vuole da quella parte, compreso l'assist per il gol di Nainggolan. Si sta trasformando in un giocatore di cui Spalletti non può più fare a meno.



El Shaarawy 6: Prestazione generosa del Faraone, non si risparmia nei recuperi ma gli manca ancora la brillantezza e la convinzione di un anno fa. In crescita.



(dall'80' Totti sv)



Nainggolan 7,5: Radja trascinante. Quando decide di accelerare non ce n'è per nessuno, veste i panni di assistman e di goleador. Insostituibile.



(dall'89' Grenier sv)



Dzeko 7,.5: Sblocca il risultato e chiude il match. Conquista la prima posizione nella classifica dei capocannonieri. Serata migliore non poteva immaginarla.





All. Spalletti 7: La sua Roma è perfetta. Questa volta il duello con Paulo Sousa l'ha vinto lui.



FIORENTINA



Tatarusanu 5,5: Prende 4 gol ma è il meno colpevole di tutti. Rassegnato.



Sanchez 5: Nei tre di difesa deve ancora crescere tanto. Spesso distratto e fuori posizione, sul gol del vantaggio giallorosso combina un disastro.



Rodriguez 5: Probabilmente non è al 100% e si vede. Le colpe sul gol di Dzeko sono anche sue. La punizione del raddoppio nasce da una sua incertezza su una discesa del bosniaco.



Astori 4,5: Si perde Peres nell'occasione in cui il brasiliano si trova a tu per tu con Tatarusanu. Solo l'improbabile conclusione dell'esterno romanista lo salva. Il quarto di Dzeko è su un suo assist.



Chiesa 5,5: Va vicinissimo al gol con un pallonetto delizioso intercettato. Parte forte ma si spegne pian piano rimanendo fuori dalla manovra viola. Discontinuo.



(dal 78' Cristoforo sv)



Vecino 5: Un fantasma nel centrocampo viola. La Roma fa il bello e il cattivo tempo e la difesa viola è abbandonata a se stessa.



Badelj 5: Manca di grinta e cattiveria, come il compagno di reparto non riesce a coprire e nemmeno a servire gli attaccanti. Assente.



Olivera 5: Poco pericoloso nelle incursioni anche se è uno dei pochi a provarci. Pecca in fase difensiva.



(dal 63' Ilicic 5,5: Mal servito, non riesce a dare un senso alla sua partita).



Bernardeschi 5,5: Partita anonima per il talentino della Viola. In questa serata, il suo apporto è stato quasi inesistente.



(dal 75' Tello sv)



Borja Valero 5,5: La brutta copia del giocatore che fu. Una stagione decisamente sotto il suo livello.



Babacar 5: Di palle giocabili gliene arrivano poche e quelle poche non sono indimenticabili. Rivedibile.





All. Sousa 4: Se davvero è lui il possibile sostituto di Allegri, deve sperare che la dirigenza bianconera questa sera non abbia visto la partita.