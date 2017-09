Roma - Udinese 3-1



Alisson 7: Il brasiliano è una saracinesca. La Roma ha trovato un portiere straordinario capace di dare sicurezza al tutta la squadra. Ormai non ci sono più dubbi.



Florenzi 6: La fase difensiva va ancora migliorata, ma la tenuta atletica dopo il lungo infortunio è di buon auspicio.



(dal 78' Bruno Peres sv)



Manolas 6,5: Un piccolo errore in una giornata quasi perfetta. Il greco è sempre più un pilastro della difesa di Di Francesco.



Fazio 6,5: La Roma ha trovato la quadratura del cerchio. Oggi i due pilastri difensivi hanno fatto un buon lavoro.



Kolarov 6: L'ex City sembra sapere quando il suo contributo è decisivo per vincere la partita. Oggi non era necessario, ragion per cui si è tenuto per la prossima...



(dal 74' Moreno sv)



Strootman 6,5: Le chiavi del centrocampo le hanno i giallorossi senza alcun dubbio. Pochi errori e tanta concretezza.



De Rossi 6,5: Un paio di chiusure degne di nota - in particolare una su un tiro di Jankto - permettono a Alisson di dormire sonni tranquilli.



Nainggolan 6,5: Dalla sua testardaggine nasce il vantaggio romanista. Un valore aggiunto per Di Francesco che, pur spostandolo più indietro, non ha perso la sua vena offensiva.



Perotti 6: Peccato per l'errore dal dischetto, per fortuna arrivato a risultato già acquisito. Per il resto, prestazione ampiamente sufficiente per l'argentino.



Dzeko 7,5: Un gol di rapina e un assist. Prosegue il periodo d'oro dell'attaccante bosniaco. Il tecnico fa fatica a farne a meno.



(dal '70 Defrel sv)



El Shaarawy 7,5: Maglia da titolare e doppietta. Per l'ex Monaco non è facile giocare con discontinuità, ma dovrà imparare a fare i conti con le rotazioni di Di Francesco.





All. Di Francesco 7: Ha il merito di far sembrare facile vincere le partite con le piccole. Un compito che nella capitale è sempre risultato indigesto. Merito a lui.