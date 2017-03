Palermo-Roma 0-3



Szczesny 5,5: viene salvato da Rocchi che annulla la rete di Nestorovski. Abbiamo, comunque, assistito ad una paperissima da “Scherzi a parte”.



Rudiger 5,5: ha un’occasione d’oro ma la spreca, poco lucido questa sera anche quando c’è da difendere.



Fazio 6,5: provvidenziali due salvataggi in area di rigore, quando il Palermo era in svantaggio di una sola rete.



J. Jesus 6,5: blocca Embalo e non gli fa vedere palla, ma stasera non è difficile.



Peres 6,5: si fa tutto il campo di corsa quando arriva la palla per il terzo gol, Spalletti gongola.



Paredes 6: in ripresa rispetto alle ultime settimane, lui mette il muscolo e Grenier imposta.



Grénier 6,5: grande prestazione per l’ex Lione, merita alter chances da titolare anche in Serie A.



(dal 64’ Dzeko 6,5: da vero attaccante d’area di rigore sfrutta, con uno stop a seguire, l’indecisione di Andelkovic. Chapeau)



M.Rui 5,5: dalle sue parti Diamanti è libero di spaziare, un po’ di timidezza in più rispetto al resto dei compagni.



Salah 5,5: spento, non incide come Spalletti gli chiede e soffre il ritorno dei rosanero.



(dal 81’ De Rossi s.v)



Nainggolan 6,5: dal suo piede nasce l’assist per Dzeko, sempre presente quando c’è da rendersi pericolosi in area avversaria.



El Shaarawy 6,5: da buon faraone spalanca le penne di fronte all’unica vera palla gol del primo tempo giallorosso, e porta i suoi in vantaggio.



(dal 72’ Strootman 6: il suo ingresso in campo aumenta il baricentro giallorosso, permettendo alla squadra di Spalletti di portarsi in attacco e costruire l’azione che chiude la partita. Suo l’assist per lo zero a tre di Peres).





All. Spalletti 6: si accorge che all’inizio della ripresa la sua squadra è in difficoltà e manda in campo Dzeko. Il bosniaco lo premia con la rete che spegne i rosanero.