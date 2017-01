Roma-Cagliari 1-0



Szczesny 6: A parte un'uscita sprovveduta, non si registano interventi degni di nota del portiere giallorosso.



Manolas 5,5: Chissà se sono le voci di mercato a distrarlo o se è solo un momento di appannamento. Il greco non brilla e anzi "buca" un paio di interventi a cui Fazio mette una toppa.



(dal 91' Vermaelen sv)



Fazio 7: Padrone delle difesa romanista, riesce a limitare i danni su due disattenzioni di Manolas e continua a dare sicurezza al resto della squadra. Determinante.



Rüdiger 6,5: Osso duro da superare in difesa. Oggi si reinventa anche assistman sul gol che ha deciso il match.



Peres 6: Attaccante aggiunto con un Cagliari arrendevole. Meglio il primo tempo, nella ripresa si perde un po'.



Strootman 6: L'olandese è tornato ad alti livelli, Spalletti sorride e lui prende in mano le redini del centrocampo.



De Rossi 6: Dei due intermedi è quello che cura maggiormente la fase difensiva. L'apporto in questo senso è sempre sostanzioso, ma è disattento in un paio di appoggi che rischiano di far ripartire Borriello e compagni.



Emerson 6: Fa il suo onesto compitino, non brilla ne' fa danni. Prestazione senza infamia e senza lode.



Nainggolan 6,5: Meno brillante delle ultime uscite, riesce comunque a rendersi pericoloso a tratti e a regalare alla Roma spettacolari accelerazioni.



(dall'88' Paredes sv)



Perotti 6: Si accende ad intervalli, mette in difficoltà i difensori che si occupano di lui ma si mangia un gol davanti alla porta.



(dall'81' El Shaarawy sv)



Dzeko 7,5: Segna il gol della vittoria e continua a essere indispensabile nell'equilibrio della squadra. Oltre al gol, strappa applausi a scena aperta anche lontano dalla porta.



All. Spalletti 7: Squadra che vince non si cambia, lui lo sa. La Roma continua a vincere di misura senza prendere gol. Meglio di così non si può.