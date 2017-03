Roma-Napoli 1-2



Szczesny 5,5: Un momento di esitazione di troppo nell'uscita sull'incursione di Mertens. Fosse uscito un secondo prima forse avrebbe potuto chiudere la porta al belga.



Rüdiger 5,5: Travolto anche lui dall'ondata di incertezza che si è abbattuta sulla difesa romanista. E' quello dei quattro che osa un po' di più in fase offensiva, anche se con risultati poco incisivi.



Manolas 5,5: Una parte di responsabilità sull'imbucata dell'attaccante belga è anche sua. Si lancia in recuperi a perdifiato ma la sensazione sicurezza non c'è mai.



Fazio 4: Prova un anticipo rivedibile su Mertens in occasione del gol lasciando scoperta la fascia centrale. Anche il secondo gol dei partenopei nasce da una sua palla persa con leggerezza.



(dal 52' Peres 6: Garantisce maggiore dinamicità e spinta sulla fascia ma spreca un paio di palloni che potrebbero riaprire la partita).



Jesus 5: Si perde Insigne sul raddoppio del Napoli. Non si salva nemmeno lui dalla figuraccia romanista.



De Rossi 5: Centrocampo della Roma in sofferenza contro quello azzurro. Il capitano giallorosso perde la testa scalciando da terra Reina. Viene graziato da Banti e sostituito da Spalletti.



(dal 79' Paredes sv)



Strootman 6: Non la sua miglior partita in maglia giallorossa, ma continua a dimostrarsi uno dei pochi combattenti di questa squadra.



Perotti 6: Il più positivo dell'attacco romanista, si accende a fiammate e va vicinissimo alla rete nel finale oltre a dare la palla a Strootman per il gol romanista.



Nainggolan 6: Poco felici gli esiti delle conclusioni del belga che rimane comunque il punto di riferimento in fase offensiva avendo una visione di gioco e un'ostinazione al di sopra della media.



El Shaarawy 5: Si propone bene ma sbaglia sempre la soluzione finale, che sia per un passaggio sbagliato o per un dribbling forzato di troppo.



(dal 52' Salah 6: Riapre la partita della Roma. Il suo ingresso in campo è un'iniezione di vivacità nell'attacco giallorosso. Si rende pericoloso in diverse occasioni, sprecando anche lui diverse palle gol)



Dzeko 5: Fa il solito lavoro necessario per tenere alta la squadra, ma quando è chiamato far male sotto porta cicca ogni pallone.



All. Spalletti 5: Cambia modulo tornando al 4-2-3-1 ma la Roma non si sveglia dalla catalessi post derby. Sotto di due gol vede le brutte e torna sui suoi passi inserendo Salah e Peres.