Roma-Lazio 1-3



Szczesny 5,5: Sul primo gol di Keita ha la sua parte di colpe. Si fa parzialmente perdonare con un paio di parate complicate nel prosieguo della partita.



Rüdiger 4: Conclude degnamente la partita imbarazzante della sua squadra, facendosi espellere per un fallo cattivo e inutile nel recupero saltando così Milan e Juventus.



Fazio 5: Il fallo su Lukaku è netto, solo Orsato non se ne accorge. Fosse stato fischiato avrebbe messo parecchio nei guai i suoi compagni.



(dal 64' Perotti 5: Un'accelerazione appena entrato e poi più niente. Scarico come tutto il resto della squadra.)



Manolas 5: Fa una fatica immensa a mettere qualche toppa sui buchi del centrocampo. Non sempre ci riesce e l difesa romanista si trasforma in un colabrodo.



Emerson 5.5: Uno dei meno peggio dei suoi, è uno dei pochi che prova a rendersi pericoloso.



Strootman 5: A parte procurarsi un rigore inesistente e rischiare la prova tv per simulazione, l'olandese non vince mai un duello a centrocampo.



De Rossi 5,5: Si prende il carico la responsabilità di calciare il rigore e lo tira alla Perotti. Perde tempo in un battibecco con Manolas, prezioso in fare di interdizione, ma in chiave offensiva non trova mai il passaggio risolutore. L'esultanza, a trentatre anni, se la poteva risparmiare.



(dal 73' Totti sv)



Salah 5: Prova spesso a lanciarsi da solo per poi perdere sistematicamente la palla a favore del difensore che sceglie di puntare. Sbaglia un paio di stop in mezzo all'area che gridano vendetta.



Nainggolan 5: E' più per terra che in piedi, anche lui è costetto a tirare il fiato dopo una stagione lunghissima. La lucidità sta venendo a mancare così come le soluzioni sotto porta.



El Shaarawy 5,5: Poco incisivo il suo apporto allo sterile attacco giallorosso.



(dal 46' Peres 5: Tatticamente poco intelligente. Anziché allargarsi sulla fascia insiste a provare a sfondare per le vie centrali, completamente chiuse dai biancocelesti).



Dzeko 4,5: Ha una ghiotta occasione per tempo e in entrambi i casi la spreca. Invece che arrabbiarsi con Spalletti, dovrebbe farlo con se stesso.



All. Spalletti 4: La sua Roma è senza carattere e senza idee. Inzaghi trova lo schieramento tattico migliore per frenare i giallorossi e non è la prima volta quest'anno.