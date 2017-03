Lione - Roma 4-2



Alisson 6,5: Qualche incertezza nella prima parte del match, poi diventa fondamentale per i giallorossi con un paio di interventi di pregevole fattura.



Manolas 4,5: Se sul primo gol del Lione la difesa giallorossa si fa una colpevole dormita, nel prosieguo del match è tutt'altro che impeccabile. Sempre fuori posizione, il Lione lo lascia impostare e la Roma ne paga le conseguenze. Graziato dall'arbitro, meriterebbe il secondo giallo nel finale e rischia di regalare un rigore agli avversari.



Fazio 5,5: Commette una pesante ingenuità commettendo un fallo lontano dalle zone pericolose su Lacazzette da cui nasce la punizione che porta al vantaggio il Lione. Si fa perdonare con il gol del momentaneo vantaggio giallorosso. Sul terzo gol dei francesi c'è ancora il suo zampino.



Jesus 5,5: A parte sul gol dei francesi in cui è ferma tutta la linea difensiva, è attento a sulle incursioni di Ghezzal e compagni. Gli manca un pizzico di determinazione e quel carisma che serve per intimidire l'avversario.



Peres 5,5: Prezioso in fase difensiva, quando c'è da costruire sbaglia spesso la soluzione finale: tira quando può servire un compagno messo meglio, si incarta in dribbling di troppo quando potrebbe scaricare.



De Rossi 6: Un occhio sempre vigile in fase di copertura e la necessità di impostare quando il Lione chiude gli spazi. Fa una partita attenta e non è un caso che quando esce il Lione trova il gol che chiude la partita.



(dall'82' Paredes sv)



Strootman 6,5: Cerca di prendere in mano il centrocampo con la grinta e la forza che sono le sue caratteristiche preponderanti. Le forze vengono meno sul finale e la prestazione cala.



Emerson 6: La Roma questa volta funziona meglio passando per il centro che non sulla fasce laterali. Il brasiliano è quello che punge meno in fase di spinta.



Salah 6,5: Decisivo per scardinare la difesa francese. Le sue accelerazioni sono i punti di forza della Roma. Sul finale anche lui perde di brillantezza, ma se la Roma al ritorno potrà giocarsela, il merito è soprattutto suo.



Nainggolan 6: Meglio nel primo tempo che non nel secondo in cui la stanchezza ha la meglio. Decisivo sul secondo gol della Roma in cui recupera un pallone simbolo della sua voglia di non mollare mai.



(dall'85 Perotti sv)



Dzeko 4,5: Dove non arrivano le forze fisiche dovrebbe arrivare la cattiveria. In questa partita sono emerse tutte le lacune caratteriali che gli rimprovera Spalletti. Avrebbe dovuto fare di più.



(dal '93 El Shaarawy sv)





All. Spalletti 5: La squadra è stanca e il suo primo cambio arriva oltre l'82esimo. Se è vero che la squadra non è particolarmente profonda in termini di roster lo è altrettanto che si sarebbe potuto fare di più.